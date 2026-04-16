Morte acidental

Vítima pode ter inalado produto de limpeza; caso será investigado

Publicado em 16 de abril de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Camaçari (BA) – Uma mulher de 39 anos morreu após passar mal enquanto limpava o banheiro da própria casa, no bairro Vila de Abrantes. A situação chocou a família e levanta alerta sobre o uso de produtos de limpeza.

A vítima foi identificada como Eveline Paulo da Silva Lobo.

Filha pede ajuda após perceber situação

A filha da vítima, de apenas 10 anos, percebeu que algo estava errado e pediu ajuda a um familiar.

Quando o parente chegou ao imóvel, encontrou Eveline desacordada e sentiu um forte cheiro de água sanitária no ambiente.

Equipe tenta socorrer, mas vítima não reage

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou entre 40 e 50 minutos depois.

A equipe tentou reanimar a vítima, mas Eveline não respondeu. Segundo familiares, o atendimento identificou uma parada cardiorrespiratória.

Mistura de produtos pode ter causado intoxicação

A família informou que não sabe quais produtos Eveline utilizou durante a limpeza.

A principal suspeita é que a inalação de substâncias químicas, possivelmente após mistura de produtos, tenha provocado a reação fatal.

Polícia investiga causa da morte

A Polícia Civil da Bahia registrou o caso na 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes.

Os agentes não encontraram sinais de violência no corpo.

Agora, a perícia vai analisar as circunstâncias e confirmar a causa da morte.

Caso acende alerta sobre uso de produtos de limpeza

O episódio reforça os riscos do uso inadequado de produtos químicos em ambientes fechados.

Especialistas alertam que a mistura de substâncias pode liberar gases tóxicos e causar intoxicações graves em poucos minutos.

A recomendação é usar produtos com cuidado, evitar combinações e manter o ambiente sempre ventilado.

Leia mais:

Dona de casa morre ao inalar mistura feita para limpar banheiro