Dia dos Povos Originários

Atividade integra projeto de extensão e será realizada na comunidade Jaçanã, em alusão ao Dia dos Povos Originários

Estudantes e professores da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itacoatiara realizam, no próximo sábado (18), uma ação de saúde mental voltada ao povo indígena Mura, na comunidade Jaçanã. A comunidade fica a cerca de 50 quilômetros da sede do município. Além disso, a atividade integra um projeto de extensão da instituição e ocorre em alusão ao Dia dos Povos Originários (19).

A ação também integra as iniciativas de Extensão e Responsabilidade Social da Afya. A instituição atua junto a populações indígenas com foco na promoção da saúde e do bem-estar em comunidades originárias desde 2025. Além disso, a atividade ocorre por meio do projeto de extensão “Saúde na Rede”, do curso de Medicina.

Participação de estudantes e atividades de campo

Participam da ação 12 estudantes de Medicina de diferentes períodos. Também integram a equipe membros da Liga Acadêmica de Cardiologia (Lacard) e acadêmicos convidados. Durante a programação, as equipes realizam levantamento epidemiológico com foco em saúde mental. Além disso, elas fazem coleta de dados antropométricos, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Também estão previstas palestras e rodas de conversa com os moradores. Além disso, as equipes identificam pacientes em situação de risco. Nesses casos, elas oferecem orientações sobre tratamento. Em seguida, realizam encaminhamento para acompanhamento em saúde.

Escuta sensível e valorização cultural

“Além de promover o cuidado em saúde mental, o projeto busca fortalecer o diálogo intercultural, valorizar os saberes tradicionais e ampliar o acesso a serviços de saúde em territórios com maior vulnerabilidade social”, explica a diretora da Afya Itacoatiara, Soraia Tatikawa.

De acordo com o professor Alessandro Pará Pinheiro, docente do curso de Medicina da Afya Itacoatiara, coordenador do projeto Saúde na Rede e diretor científico da Lacard, a ação integra um conjunto de iniciativas voltadas à promoção da saúde em diferentes comunidades.

“O projeto contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. Para isso, ele realiza levantamentos epidemiológicos, orientações em saúde e intervenções diretas. Além disso, considera as necessidades específicas de cada território”, explica.

Formação médica e experiência prática

A coordenadora do curso de Medicina, a médica Bruna Borges, destaca a metodologia adotada. Ela prioriza a escuta sensível e o respeito às práticas culturais. Além disso, valoriza a participação das lideranças indígenas no planejamento das atividades. Dessa forma, as ações se adaptam à realidade da comunidade.

“A atuação também tem papel formativo. Os estudantes participam diretamente das atividades. Assim, eles vivenciam, na prática, os desafios do cuidado em saúde em contextos diversos. Isso ocorre especialmente em comunidades com acesso limitado a serviços especializados”, afirma.

Integração entre ciência e saberes tradicionais

A proposta busca integrar o conhecimento científico aos saberes tradicionais. Além disso, promove o cuidado emocional e fortalece práticas coletivas de saúde e bem-estar entre os povos originários.

A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itacoatiara oferece cursos na área da saúde. Além disso, atua na formação de profissionais comprometidos com as realidades da região amazônica. Assim, a participação dos estudantes em ações como essa contribui para o desenvolvimento de competências clínicas e humanísticas. Isso é essencial para uma atuação sensível às diversidades culturais e sociais.

Leia mais: