Manaus (AM) – A Prefeitura prorrogou o prazo de inscrição do concurso da Guarda Municipal e ampliou a oportunidade para novos candidatos. Agora, os interessados podem se inscrever até as 15h do dia 22 de abril. O certame oferece 590 vagas, além de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever no site oficial da banca Instituto Consuplan.
O prazo anterior terminaria nesta quinta-feira (16/4). Com a mudança, o pagamento da taxa poderá ser realizado até o dia 23 de abril.
Concurso já registra alta procura
A Prefeitura já contabiliza cerca de 22 mil inscrições confirmadas. Além disso, outras 31 mil ainda aguardam a compensação do pagamento da taxa.
O secretário Heliatan Botelho afirmou que a prorrogação amplia o acesso ao certame e permite que mais pessoas participem.
Certame oferece 590 vagas
O concurso oferece 590 vagas para reforçar a Guarda Municipal de Manaus.
A gestão pretende ampliar a presença da corporação nos espaços públicos e fortalecer a segurança na capital.
Prefeitura planeja ampliar efetivo até 2028
Atualmente, a Guarda Municipal conta com quase 500 agentes armados e mais de 80 viaturas operacionais.
A meta da Prefeitura é alcançar mil servidores até 2028, com convocações feitas de forma gradual ao longo dos próximos anos.
Processo seletivo terá várias etapas
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) coordena o concurso, organizado pelo Instituto Consulplan.
O processo inclui:
prova objetiva e discursiva, teste físico, investigação social e curso de formação.
Para participar, o candidato precisa ter ensino médio completo, carteira de habilitação nas categorias A ou B e atender aos critérios legais.
Prefeitura reforça importância do concurso
A gestão municipal considera o concurso estratégico para a segurança pública.
Com mais agentes nas ruas, a Prefeitura busca aumentar a proteção da população e melhorar o atendimento nas diferentes zonas da cidade.
Leia mais:
Manaus reforça segurança com novos armamentos da Guarda Municipal