Turismo

Encontro reuniu novos membros do colegiado e destacou crescimento do turismo internacional no Brasil

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) participou, nesta quarta-feira (15), da 67ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Turismo (CNT). O encontro ocorreu em formato híbrido, no Expo Center Norte, em São Paulo, durante o evento World Travel Market Latin America 2026 (WTM).

Novos membros tomam posse no colegiado

A reunião contou com a participação dos conselheiros que passam a integrar o colegiado no biênio 2026-2027. Entre eles, estão dois servidores da Suframa: a técnica em Comunicação Social Rosângela Alanís, como titular, e Diego Forero, como suplente.

O encontro foi presidido pelo ministro do Turismo e presidente do CNT, Gustavo Feliciano, que deu posse aos 89 membros do colegiado. Ao todo, são 41 representantes de órgãos governamentais e 48 de entidades da iniciativa privada e do terceiro setor. A nomeação consta na Portaria de Pessoal MTUR nº 70, de 8 de abril de 2026.

Turismo internacional registra crescimento

Entre os principais temas debatidos, o destaque foi o recorde no número de turistas internacionais no Brasil em março e no primeiro trimestre de 2026.

“Nesse período, o Brasil registrou a chegada de mais de 1 milhão de turistas internacionais; aumento de 13% na comparação com o mesmo período de 2025”, afirmou o ministro Gustavo Feliciano.

Além disso, ele indicou a possibilidade de antecipação da meta anual.

“Provavelmente, a meta inicial estabelecida para este ano deverá ser atingida já em setembro”, acrescentou.

Governo acompanha impacto de custos no setor

O ministro também abordou medidas do governo federal para conter a alta nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas. Segundo ele, os aumentos foram impactados pelas tensões militares no Oriente Médio.

(*) Com informações da assessoria