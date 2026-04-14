Brasília

Encontro em Brasília reforça integração internacional da ZFM e busca novos investimentos, inovação e parcerias globais

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) cumpriu, na manhã desta terça-feira (14), uma agenda estratégica em Brasília com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). A comitiva da autarquia foi liderada pelo superintendente Leopoldo Montenegro e recebida pelo embaixador Laudemar Aguiar, secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura.

Assim, o encontro teve como foco principal o fortalecimento institucional e a ampliação da presença internacional do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

Reunião aborda investimentos e inovação

Durante a reunião, as autoridades discutiram temas considerados prioritários para a expansão da atuação da Suframa fora do Brasil. Entre os pontos abordados, destacaram-se a integração das Áreas de Livre Comércio (ALCs), a atração de novos investimentos e o fortalecimento de iniciativas em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Além disso, os participantes avaliaram possibilidades de parcerias e mecanismos diplomáticos capazes de ampliar a inserção do Polo Industrial de Manaus nas cadeias produtivas globais.

Diplomacia e política industrial em alinhamento

O encontro também reforçou a importância da integração entre a política industrial brasileira e a diplomacia econômica. Dessa forma, a articulação entre Suframa e Itamaraty se consolida como estratégia para ampliar a competitividade da região.

Segundo o superintendente Leopoldo Montenegro, esse alinhamento é essencial para impulsionar exportações e consolidar a Amazônia como referência em desenvolvimento sustentável, inovação e tecnologia.

Internacionalização da ZFM é prioridade

Montenegro destacou que a aproximação com o Itamaraty fortalece a estratégia de internacionalização do modelo Zona Franca de Manaus.

“Foi uma reunião muito produtiva em que pudemos reforçar o alinhamento de que a internacionalização do modelo ZFM seguirá como uma prioridade de gestão do governo federal. Essa aproximação com o Itamaraty é, portanto, vital para mostrarmos o potencial da nossa região aos mercados externos. Seguiremos trabalhando de forma integrada para posicionar a Zona Franca de Manaus como uma verdadeira plataforma estratégica do Brasil para o mundo”, afirmou Montenegro.

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