Competição

Torneio reúne enxadristas de diferentes níveis, vale rating CBX e FIDE e será disputado no sistema suíço no McDonald’s

Manaus será palco de mais uma competição do calendário local no dia 18 de abril, a partir das 14h. O McDonald’s recebe o IV Open Expert de Xadrez Rápido 2026, que reúne enxadristas de diferentes níveis, desde iniciantes até jogadores titulados, em disputas de alto nível técnico.

A competição é organizada pela Academia de Xadrez Expert, conta com apoio da Federação Amazonense de Xadrez e patrocínio do McDonald’s. O torneio também é válido para rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), o que amplia sua relevância no cenário competitivo.

Segundo a organização, o evento busca promover disputas equilibradas e fortalecer o desenvolvimento técnico dos participantes. Além disso, reúne jogadores de diferentes níveis em um ambiente competitivo e estruturado.

O torneio contará com a presença de jogadores titulados, como Mestres FIDE, candidatos a Mestre FIDE e Mestres Nacionais. Dessa forma, o nível técnico das partidas aumenta e amplia a experiência dos competidores.

A competição será disputada pelo sistema suíço, formato que organiza confrontos entre jogadores com desempenhos semelhantes ao longo das rodadas. Com isso, o torneio garante equilíbrio e dinamismo nas partidas.

A expectativa da organização é manter o padrão das edições anteriores, com alta participação de enxadristas e partidas de nível técnico elevado.

O evento é aberto ao público. Para participar, os interessados precisam realizar cadastro na Confederação Brasileira de Xadrez, que é gratuito.

Premiação

A competição oferece premiação em dinheiro para os três primeiros colocados da classificação geral, além de troféus para campeão, vice-campeão e terceiro lugar.

Além disso, o torneio premia destaques nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Feminino. Assim, o evento incentiva a participação de diferentes faixas etárias e valoriza o desempenho dos enxadristas.

O IV Open Expert de Xadrez Rápido reforça o crescimento do xadrez competitivo em Manaus e o papel da Academia de Xadrez Expert na formação e no desenvolvimento de novos talentos.

*Com informações da assessoria

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