Polícia

Grupo foi flagrado em área de mata após denúncia anônima

Vinte e três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos por desmatamento em área de preservação permanente no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A operação ocorreu na quinta-feira (16/03), após denúncia anônima sobre a degradação da área.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, os agentes receberam a informação enquanto realizavam patrulhamento de rotina.

“Durante o repasse das informações, foi relatado que um grupo de pessoas estaria desmatando uma área de preservação ambiental, próximo a um conjunto residencial, no bairro Compensa. A equipe policial se deslocou ao endereço e uma testemunha indicou a área alvo da invasão”, explicou o delegado.

Foto: Divulgação / PC-AM

Ao chegarem ao local, os policiais entraram na área de mata e encontraram 25 pessoas, sendo 23 adultos e dois adolescentes. Após confirmarem o crime, todos foram levados para a delegacia. Os adolescentes foram levados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Os suspeitos devem responder por desmatamento em área de preservação permanente, falta de licença, impedimento à regeneração ambiental e corrupção de menores, e permanecem à disposição da Justiça.

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