A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) informa os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o feriado nacional de 21 de abril, Dia de Tiradentes. Assim, consumidores e lojistas podem se programar com antecedência.

Comércio da Região Central

O comércio da região central deve operar em horário reduzido.
Horário sugerido: das 8h às 12h.

Shoppings de Manaus: veja o que abre no feriado

Além disso, os principais shoppings da capital amazonense terão funcionamento diferenciado. Confira:

Grande Circular

Todas as operações: 10h às 22h

Manaus Via Norte

Lojas âncora: 12h às 21h
Lojas e quiosques: 14h às 21h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Supermercado: 7h às 21h
Cinema: conforme programação

Manaus Plaza Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Academia: 8h às 18h
Supermercados: 8h às 20h
Cinema: conforme programação

Manauara Shopping

Todas as operações: 10h às 22h

Shopping Ponta Negra

Lojas Âncoras e Megalojas: 12h às 21h
Demais Lojas e Quiosques: 14h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h
Cinema: conforme programação

Amazonas Shopping

Todas as operações: 10h às 22h
Supermercado: 8h às 22h
Academia: 8h às 17h

Millennium Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h
Praça de alimentação: 12h às 20h
Cinema: a partir das 13h30

Studio 5 Shopping

Praça de alimentação: 12h às 21h
Lojas âncora e quiosques: 14h às 21h
Academia Cia Athletica: 8h às 20h
Amazon Bowling: a partir das 15h

Shopping São José

Lojas e quiosques: 10h às 16h
Praça de alimentação: 12h às 16h

Sumaúma Park Shopping

Todas as operações: 12h às 21h

Shopping Cidade Leste

Todas as operações: 9h às 18h

Shopping Cecomiz

Todas as operações: 9h às 18h

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