Amazonas

Um morador registrou em vídeo o momento em que a rua estava completamente alagada

Um menino foi resgatado após cair em um bueiro durante a forte chuva que atingiu Manaus na tarde desta sexta-feira (17/04), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Um morador registrou em vídeo o momento em que a rua estava completamente alagada e relatou o desespero ao ver a situação. “Ele conseguiu escapar com vida. Meu filho e a minha esposa ainda correram aqui para ver se conseguiram resgatar ele, mas graças a Deus, ele foi resgatado mais lá na frente e acredito que ele vai ficar bem. Um grande milagre”, disse.

Veja vídeo:

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