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Levantamento aponta variação de até R$ 17 entre botijões na capital

Manaus (AM) –Manaus (AM) – O preço do gás de cozinha em Manaus varia de R$ 73 a R$ 136, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus). O levantamento analisou diferentes tamanhos de botijão comercializados na capital.

O levantamento foi realizado no dia 14 de abril de 2026 e analisou 25 estabelecimentos distribuídos em todas as zonas da capital, com o objetivo de orientar consumidores sobre os valores praticados.

Diferença de preços chega a R$ 17

Além do botijão de 13 quilos, considerado padrão de mercado, a pesquisa também avaliou os modelos de 7 kg e 8 kg.

O botijão de 7 quilos apresentou preços entre R$ 74 e R$ 84. Já o de 8 quilos variou de R$ 73 a R$ 90, registrando a maior diferença entre os estabelecimentos pesquisados, com variação de R$ 17.

Pesquisa orienta consumidores

De acordo com a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, o levantamento funciona como uma ferramenta importante para ajudar a população a economizar.

“Quando o consumidor conhece os preços praticados, ele tem mais autonomia para escolher onde comprar e evita pagar mais caro pelo mesmo produto”, afirmou.

Metodologia da pesquisa

A coleta de dados foi feita pela divisão de fiscalização do órgão, com base em um modelo híbrido que inclui consulta a fontes oficiais, visitas a revendedoras e análise de canais digitais.

Os valores informados são referentes a pagamentos à vista e não incluem taxas adicionais, como entrega domiciliar. Além disso, os preços podem sofrer alterações após a data da pesquisa.

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