Mudanças

Além de uma possível saída do técnico Álvaro Arbeloa, o jornal britânico The Athletic informou que ao menos quatro jogadores têm saída encaminhada

A eliminação do Real Madrid na UEFA Champions League diante do Bayern de Munique abriu um cenário de incertezas no clube. Diante disso, a diretoria avalia mudanças no elenco e na comissão técnica.

Além de uma possível saída do técnico Álvaro Arbeloa, o jornal britânico The Athletic informou nessa sexta-feira (17) que ao menos quatro jogadores têm saída encaminhada.

Possíveis saídas no elenco

David Alaba, Raúl Asencio, Dani Ceballos e Gonzalo García devem deixar o clube na próxima temporada. Além deles, outros atletas vivem situação indefinida.

O lateral-direito Dani Carvajal pode ser um dos casos. O contrato do jogador termina em dois meses e, até o momento, não há acordo para renovação.

Da mesma forma, o zagueiro Antonio Rüdiger ainda não tem permanência garantida no elenco.

Eliminação frustrante

O Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 4 a 3, na última quarta-feira (15), pelo jogo de volta da UEFA Champions League.

A partida ocorreu na Allianz Arena, em Munique. Os espanhóis chegaram a ficar à frente no placar em parte do jogo. No entanto, os alemães reagiram e garantiram a classificação em um confronto movimentado.

*Com informações do Lance

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