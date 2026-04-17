Homenagem

Ícone do basquete brasileiro morreu após parada cardiorrespiratória em São Paulo

Publicado em 17 de abril de 2026

Por EM TEMPO

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O jornalista e apresentador do BBB Tadeu Schmidt usou as redes sociais para homenagear o irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que morreu na tarde desta sexta-feira (17), aos 68 anos.

Tadeu publicou uma série de fotos ao lado da lenda do basquete, incluindo registros antigos, de quando ainda era criança.

“Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”, escreveu na legenda.

Morte foi confirmada após atendimento médico

Oscar Schmidt morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência, em São Paulo.

Equipes de resgate chegaram a levá-lo ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas ele já deu entrada na unidade sem sinais vitais e não resistiu.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Santana de Parnaíba.

O que causou a morte

A causa foi uma parada cardiorrespiratória, condição em que o coração para de bater e a respiração é interrompida.

Nesses casos, o organismo deixa de receber oxigênio, o que pode levar à morte em poucos minutos se não houver reversão imediata.

Ícone do basquete brasileiro

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt marcou a história como um dos maiores jogadores de basquete do mundo.

Ele ficou famoso pela precisão nos arremessos e pela marca impressionante de mais de 49 mil pontos na carreira.

Além disso, representou o Brasil em cinco edições dos Jogos Olímpicos e entrou para o Hall da Fama do basquete mundial.

Homenagens e legado

Autoridades lamentaram a morte do atleta e destacaram sua importância para o esporte brasileiro.

A Prefeitura de Santana de Parnaíba também manifestou pesar e prestou solidariedade à família, amigos e admiradores.

O legado de Oscar Schmidt ultrapassa as quadras e segue inspirando gerações de atletas e fãs em todo o mundo.

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