Tecnologia

Iniciativa apresenta a potenciais parceiros o uso de dados reais na geração de conhecimento científico e na melhoria do cuidado assistencial

A Hapvida realiza, no próximo dia 30 de abril, o evento “RWE 360 – Evidências do Mundo Real no Ecossistema da Hapvida”. A iniciativa, voltada para indústrias farmacêuticas, CROs e centros de pesquisa, pretende apresentar números e atuação da companhia a potenciais parceiros.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 11 94062-6879 até o dia 29 de abril. As palestras serão realizadas no Ibmec-SP, localizado na alameda Santos, nº 2.356, 1º andar (auditório), São Paulo-SP.

O uso de RWE (Real World Evidence, na sigla em inglês) vem se consolidando como ferramenta estratégica na área da saúde para apoiar decisões regulatórias, ampliar o acesso a tecnologias e fortalecer a produção de conhecimento científico. Na prática, as Evidências do Mundo Real referem-se ao uso de dados gerados no dia a dia da operação de saúde para alimentar estudos e aprimorar a qualidade do atendimento. São, por exemplo, evidências clínicas sobre o uso, a segurança e a eficácia de produtos, tratamentos e medicamentos, derivadas da análise das informações e históricos dos pacientes (dados do mundo real).

“Estamos orgulhosos das parcerias que estamos construindo em Ciência de Dados com importantes empresas do setor de modo a transformar nossa base em insights úteis ao progresso da saúde. Somos hoje a maior base de dados longitudinal em saúde da América Latina, com cerca de 30 milhões de vidas únicas no nosso data lake”, afirma Fernando Amaro, gerente nacional de alianças estratégicas e desenvolvimento de negócios do Centro de Pesquisa Clínica Hapvida. “RWE é o combustível da medicina de precisão e da sustentabilidade do sistema, que permite sair do ‘acho que’ para o ‘temos evidências de que’”, completa o diretor de pesquisa clínica da Hapvida, Rodrigo Sardenberg.

O diretor ressalta a importância de poder fazer a diferença de fato no tratamento de pacientes. “Transformamos dados da vida real em evidência científica para democratizar a inovação, provando que o futuro da saúde se constrói com precisão e impacto direto na vida de milhares de brasileiros”, reflete.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 77 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 85 hospitais, 74 prontos atendimentos, 364 clínicas médicas e 309 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

(*) Com informações da assessoria