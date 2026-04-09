Novo ciclo

Companhia fortalece diretoria executiva, com foco em eficiência, disciplina e experiência do cliente.

A Hapvida anunciou ao mercado sua nova estrutura de liderança com renovação da diretoria executiva. O anúncio marca o início de um novo ciclo estratégico focado na execução, eficiência operacional e melhoria da experiência dos beneficiários.

Como parte do processo sucessório já anunciado, Luccas Adib, que foi indicado para assumir a posição de CEO da companhia, assume em 30 de abril, enquanto Jorge Pinheiro foi indicado para a presidência do Conselho de Administração, após mais de duas décadas à frente da operação.

O anúncio inclui a seguinte estrutura executiva:

• Lucas Garrido — Vice-presidente de Finanças (CFO)

• Fabiane Reschke — Vice-presidente Jurídica (CLO)

• Felipe Nobre — Vice-presidente de Estratégia, M&A e Relações com Investidores

• Felipe Araújo — Vice-presidente de Pessoas

• Gianfranco Lucchesi — Vice-presidente de Planos Premium

• Bruno Pinto — Vice-presidente de Relacionamento Médico e Sinistro

• Daniel Vidotti — Vice-presidente de Tecnologia (CIO)

• Nicolau Camargo — Vice-presidente de Clientes

• Bernardo Marotta — Diretor Executivo de Marketing (CMO)

• Lucas Santos — Diretor Executivo de Engenharia (CTO)

• Alexandre Ribeiro — Diretor Executivo de Controles Internos, Riscos e Prevenção à Fraude

A companhia também propôs o fortalecimento de sua estrutura de governança, tecnologia e inovação, com a criação e recomposição de comitês estratégicos, incluindo o Comitê de Finanças e Mercado de Capitais e o Comitê de Inovação, ampliando sua capacidade de execução e suporte à transformação operacional.

“A companhia não precisa reinventar seu modelo. Precisa voltar a executar muito bem o básico, com foco no que realmente gera valor para o cliente e para o negócio”, afirma Luccas Adib.

A nova fase está estruturada em três prioridades: crescimento com racionalidade, recuperação de margens e disciplina na geração de caixa. O plano inclui revisão de processos, melhor utilização da rede própria, simplificação de sistemas e decisões mais orientadas por dados.

No centro da estratégia está a experiência do cliente. A companhia busca tornar a jornada do beneficiário mais simples, eficiente e resolutiva, com impacto direto na retenção, na redução de judicialização e na melhoria dos resultados operacionais.

“A proposta reflete uma evolução natural da companhia após um ciclo relevante de crescimento e integração. Estamos preparando a Hapvida para um novo momento, com mais eficiência, disciplina e consistência na execução”, afirma Jorge Pinheiro.

A proposta de nova governança e liderança ocorre em um contexto de maior disciplina operacional e foco na geração de valor no longo prazo. A companhia reforça que seguirá aprimorando sua estrutura, sempre alinhada às melhores práticas de governança e às expectativas do mercado.

Com mais de 16 milhões de beneficiários, a Hapvida busca consolidar um modelo mais equilibrado, eficiente e sustentável, mantendo seu compromisso com o acesso à saúde e a qualidade assistencial.

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