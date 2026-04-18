Alerta

Durante a operação, os agentes constataram que os veículos estavam posicionados em locais estratégicos da via, prejudicando a circulação de veículos e pedestres

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nessa sexta-feira (17), uma operação de fiscalização que resultou na notificação de 14 veículos estacionados de forma irregular em área da zona Centro-Sul da capital. As autuações ocorreram em locais devidamente sinalizados com proibição de estacionamento, incluindo trechos sob viaduto, onde o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também veda a parada e o estacionamento.

De acordo com o IMMU, os condutores foram autuados com base no artigo 181 do CTB, que trata das infrações relacionadas ao estacionamento irregular, especialmente ao longo da linha amarela e em áreas com sinalização vertical de proibição. O estacionamento embaixo de viadutos também é considerado irregular por comprometer a segurança viária, a visibilidade e a fluidez do trânsito, sobretudo em pontos com características geométricas sensíveis.

Retorno e curvas

Durante a operação, os agentes constataram que os veículos estavam posicionados em locais estratégicos da via, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, além de potencializar riscos de sinistros, principalmente em áreas de retorno e curvas sob estruturas elevadas.

O diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, destacou a importância da ação e da conscientização dos condutores.

“Essa é uma área que exige atenção redobrada por conta da geometria viária e do fluxo intenso. A sinalização existe para preservar vidas. Quando há o desrespeito, o risco de acidentes aumenta consideravelmente. Nosso trabalho é justamente garantir que essas normas sejam cumpridas e que a via permaneça segura para todos”, afirmou.

A Prefeitura de Manaus reforça que o respeito à sinalização de trânsito é fundamental para a organização da cidade e orienta os condutores a utilizar locais permitidos para estacionamento, contribuindo para a segurança viária e a melhoria da mobilidade urbana.

(*) Com informações da assessoria

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