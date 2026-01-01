Limpeza

Trabalhos começaram, de forma coordenada, no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), iniciou, às 5h desta segunda-feira, 1º/1, uma operação simultânea de limpeza após o Réveillon, com equipes entrando em campo ao mesmo tempo em todas as zonas da cidade. Aproximadamente 900 garis, operadores, motoristas e equipes de apoio foram mobilizados para garantir resposta imediata ao volume de resíduos deixados pela virada. Ao longo de toda a operação, 136 toneladas de lixo foram recolhidas, consolidando um dos maiores esforços de limpeza pública do calendário anual da capital.

Os trabalhos começaram, de forma coordenada, no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste; na alameda Alphaville, no Novo Aleixo, na zona Leste; na área da avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, e no Amarelinho, na orla de Educandos, zona Sul. A área central também recebeu equipes na mesma largada operacional, com varrição manual, coleta mecanizada e remoção pesada.

Além dos espaços de festa, a Semulsp destinou equipes para locais historicamente sensíveis no pós-Réveillon, onde o volume de lixo costuma subir já nas primeiras horas do dia. Entre os pontos com atuação reforçada estão a feira da Panair, na zona Sul; feira do São José 2, na zona Leste; e a área central, especialmente na Manaus Moderna. Nessas áreas, o acúmulo de resíduos representa risco direto de contaminação e escoamento para igarapés e orla, e a retirada imediata busca evitar impactos ambientais ampliados nas semanas seguintes.

O subsecretário Operacional da Semulsp, Jairo Santos, destacou que a logística foi planejada para garantir resposta rápida à cidade logo no início da manhã, com equipes concentradas antes do amanhecer.

“Concentramos nossas equipes às 5h e, às 6h, iniciamos o trabalho de forma simultânea em toda a cidade. Esse é o compromisso do prefeito David Almeida: manter Manaus limpa, organizada e bem cuidada todos os dias. Mais de 700 trabalhadores começaram o ano servindo a população. A prefeitura faz a sua parte, mas a cidade só muda quando cada morador também colabora. Cuidar de Manaus é um dever compartilhado”, destacou.

Apoio

Na Ponta Negra, onde muitas pessoas amanheceram após a virada, alguns frequentadores parabenizaram os garis quando eles iniciaram a limpeza.

“A festa foi linda, mas o mais bonito agora é ver os garis devolvendo a ordem. Sem eles, a cidade não respirava. Eles são os primeiros a trabalhar no nosso ano”, disse a esteticista Carla Menezes, 34, que permaneceu no calçadão até o amanhecer com amigos.

Outro frequentador que aguardava o nascer do sol às margens do rio Negro destacou o impacto da presença das equipes. “O Réveillon termina e eles começam. É graças aos garis que a cidade acorda de pé. Isso merece respeito”, afirmou Ricardo Gomes, 56, mecânico, enquanto via famílias tomando o primeiro banho do ano.

Reciclagem

Além da varrição e da remoção pesada, equipes da Semulsp Ambiental percorreram a praia e o calçadão da Ponta Negra, a alameda Alphaville e o Amarelinho recolhendo o que ainda podia ser reaproveitado. Garrafas PET de vários tamanhos, garrafas de vidro, papelão e outros materiais recicláveis foram separados antes do envio ao aterro, reduzindo o impacto ambiental do pós-festa e diminuindo o volume encaminhado para descarte final.

O trabalho foi realizado de forma manual, pelos agentes de sensibilização que também dialogaram com banhistas e moradores sobre descarte correto.

Operação segue durante o dia

A Semulsp informou que a limpeza seguiu ao longo desta segunda-feira, com rodízio de equipes, entrada de máquinas varredeiras e reforço de caminhões de coleta. A coleta domiciliar opera em escala, para evitar acúmulo em áreas sensíveis do Centro, zona Sul e zona Leste. “A Prefeitura está fazendo sua parte. Manaus precisa que cada morador faça a sua,” concluiu o subsecretário Jairo Santos.

(*) Com informações da assessoria