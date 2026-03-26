Ação

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo teve início após vídeos publicados pelo político bolsonarista em seus perfis nas redes sociais, em que teria se referido à sister como um “projeto monstruoso”, “orquestração maligna” e “personagem nefasta”

O vereador de São Paulo, Adrilles Jorge (União Brasil), foi alvo de um processo na Justiça movida por Ana Paula Renault, atual participante do BBB 26. A ação também reúne as empresas Facebook e o X Brasil Internet, o antigo Twitter, como réus.

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo teve início após vídeos publicados pelo político bolsonarista em seus perfis nas redes sociais, em que teria se referido à sister como um “projeto monstruoso”, “orquestração maligna” e “personagem nefasta”.

Em outro momento, o também ex-BBB teria afirmado que Ana Paula Renault é um péssimo exemplo do que há de pior no ser humano, e que que os fãs da loira têm mau-caráter ou são burros.

No processo, Ana Paula classifica as falas como injuriosas e parte de uma tentativa de linchamento virtual. Ela afirma que as imputações feitas por Adrilles são graves e estigmatizantes, além de ter solicitado uma liminar para determinar a remoção imediata dos vídeos publicados pelo vereador no X e no Instagram. Ela pede, ainda, uma indenização por danos morais de R$ 20 mil.

(*) Com informações do Portal MSN