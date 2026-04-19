Alvorada

De acordo com a mãe de Carlos, Elaine dos Santos Almeida, o jovem foi encontrado caído no chão, ao lado da moto

Carlos André Uchôa, 19, morreu na madrugada deste domingo (19), em uma perseguição policial. O caso aconteceu na rua 6, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, Carlos conduzia uma motocicleta sem placa e foi seguido por uma viatura da Polícia Militar. Ao ver o veículo policial, o jovem teria acelerado para fugir da abordagem, mas foi atingido por um tiro e caiu na rua.

De acordo com a mãe de Carlos, Elaine dos Santos Almeida, o jovem foi encontrado caído no chão, ao lado da moto. Ela relatou que foi informada pelos policiais que o filho teria sofrido um acidente.

No entanto, foram ditas versões diferentes sobre o caso. “Eles estavam combinando e devem ser acostumados a fazer maldade com os outros. Eram muitos policiais e uma acobertava o outro. Meu filho desceu da moto nervoso e com as mãos levantadas”, disse.

A mãe informou, ainda, que os policiais afirmaram que tiro foi disparado para o alto. Porém, Carlos André foi atingido no peito.

O policial que efetuou o disparo foi levado para o Comando e Batalhão de Policiamento da Polícia Militar, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Os demais policiais envolvidos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para prestar depoimento.

Imagens nas redes sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem ainda vivo, pouco antes da abordagem. É possível ver os policiais em direção a Carlos André.

Posicionamento

Por meio de nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que realizou a condução em flagrante de um agente envolvido em uma ocorrência com intervenção policial. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas, e o agente encaminhado ao Núcleo Prisional da Polícia Militar.

A medida foi adotada de forma imediata, conforme os protocolos legais e administrativos da corporação, visando garantir a transparência e a devida apuração dos fatos. A arma de fogo utilizada na ocorrência foi devidamente recolhida para os procedimentos periciais cabíveis.

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