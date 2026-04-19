Protesto

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, Carlos conduzia uma motocicleta sem placa e foi seguido por uma viatura da Polícia Militar

Amigos de Carlos André Uchôa, 19, fizeram uma manifestação em forma de protesto pela morte da jovem. O rapaz morreu na madrugada deste domingo (19), durante uma abordagem policial.

O ato foi realizado na avenida Belmiro Vianez, mais conhecida como avenida do Samba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Amigos e familiares se reuniram para a manifestação no fim da tarde deste domingo (19).

De acordo com os manifestantes, amigos e familiares pedem justiça e que o caso seja resolvido. Com cartazes e apitos, os participantes do protesto estavam emocionados com a perda repentina do jovem e indignados com a situação.

Entenda o caso

Carlos André Uchôa, 19, morreu na madrugada deste domingo (19), em uma perseguição policial. O caso aconteceu na rua 6, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, Carlos conduzia uma motocicleta sem placa e foi seguido por uma viatura da Polícia Militar. Ao ver o veículo policial, o jovem teria acelerado para fugir da abordagem, mas foi atingido por um tiro e caiu na rua.

Polícia emite nota

Por meio de nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que realizou a condução em flagrante de um agente envolvido em uma ocorrência com intervenção policial. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas, e o agente encaminhado ao Núcleo Prisional da Polícia Militar.

A medida foi adotada de forma imediata, conforme os protocolos legais e administrativos da corporação, visando garantir a transparência e a devida apuração dos fatos. A arma de fogo utilizada na ocorrência foi devidamente recolhida para os procedimentos periciais cabíveis.

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