Polícia

Entorpecentes estavam em embarcações que saíram de Tabatinga com destino a Manaus

Mais de 14 kg de drogas escondidas em sacos de bananas e caixas de equipamentos foram apreendidos durante fiscalizações em embarcações no município de Coari, no interior do Amazonas. Os entorpecentes estavam sendo transportados em barcos que saíram de Tabatinga com destino a Manaus.

Na primeira abordagem, realizada por volta das 18h30 na Base Arpão 2, policiais militares interceptaram a embarcação F/B Madame Crys I. Durante a revista, o cão policial Sheriff indicou a presença de drogas entre as cargas. Ao verificar, a equipe encontrou três tabletes de maconha do tipo skunk escondidos dentro de um saco de trigo, em meio a bananas verdes.

Horas depois, por volta das 23h30, os policiais abordaram a embarcação Sumaúma, que também vinha de Tabatinga. Desta vez, os entorpecentes estavam escondidos dentro de caixas de equipamentos de informática.

Após análise da perícia, foram confirmados 3,1 kg de maconha do tipo skunk e 11,7 kg de pasta-base de cocaína, totalizando mais de 14 kg de drogas apreendidas nas duas ações.

Foto: SSP-AM

Todo o material foi encaminhado para a equipe da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) que atua na Base Arpão, responsável por investigar quem são os envolvidos no transporte dos entorpecentes

Leia mais

Vídeo mostra turistas ilhados em morro durante tiroteio em operação contra o CV no Vidigal

Socorrista encontra filho morto ao parar para ajudar vítimas em acidente na BR-376