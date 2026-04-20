Prisão

Suspeito descumpre medida protetiva e acaba preso em flagrante

Publicado em 20 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Itacoatiara (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante um homem de 42 anos após ele invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte. O caso aconteceu no domingo (19) e envolve descumprimento de medida protetiva.

Segundo a delegada Renata Viana, o homem já sabia da medida protetiva. Mesmo assim, ele continuava indo até a residência da vítima.

Além disso, ele fazia ameaças frequentes, o que aumentava o medo da mulher. Na madrugada de domingo, o suspeito entrou na casa da ex-companheira sem autorização.

Na ocasião, ele ameaçou a vítima de morte. Em seguida, deixou o local, mas não se afastou da área.

Homem permaneceu nas proximidades e causou medo

Depois da invasão, o suspeito ficou nas proximidades da residência. Ele consumia bebida alcoólica em um bar e mantinha comportamento de vigilância. Por isso, a vítima decidiu procurar a delegacia e pedir ajuda imediata.

Assim que recebeu a denúncia, a equipe policial iniciou as buscas.

Logo depois, os agentes localizaram o suspeito no local indicado e efetuaram a prisão em flagrante.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça no contexto de violência doméstica e violação de domicílio.

Além disso, durante o flagrante, a polícia solicitou a prisão preventiva. Ele segue à disposição da Justiça.

Polícia reforça importância da denúncia

A Polícia Civil orienta que vítimas denunciem qualquer descumprimento de medidas protetivas.

Dessa forma, a atuação rápida das equipes ajuda a evitar crimes mais graves e protege vidas.

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