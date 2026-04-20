Eleições 2026

Evento reúne mais de 500 profissionais e marca início da campanha

Manaus (AM) – Mais de 500 profissionais das engenharias, agronomia e geociências participaram, neste sábado (18), do lançamento da candidatura à reeleição da engenheira de pesca Alzira Miranda à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM).

O evento, realizado em um clima de confraternização e diálogo, marcou o início da campanha do grupo “O Futuro Construímos Juntos”, reunindo lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua no Amazonas. A eleição será realizada de forma virtual no próximo dia 3 de julho.

Primeira mulher eleita presidente do Crea-AM e responsável pela maior votação da história da autarquia, Alzira Miranda destacou que a candidatura à reeleição representa a continuidade de um trabalho que já vem transformando o Conselho.

“Avançamos muito nos últimos anos, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Nosso compromisso é seguir ouvindo os profissionais, modernizando o Conselho e criando mais oportunidades para quem atua no sistema”, afirmou Alzira, que em sua gestão liderou um processo de modernização e aproximação do Conselho com os profissionais.

“A gente mostrou que é possível fazer diferente. Agora, queremos avançar ainda mais, com mais inovação, mais presença no interior e mais valorização profissional”, destacou.

O evento também marcou a apresentação dos candidatos à Mútua no Amazonas: engenheiro cartógrafo Professor Sanches (diretor-geral); engenheiro industrial – mecânico Afonso Bernardes (diretor administrativo); e o engenheiro civil Hugo Tavares (diretor financeiro). No cenário nacional, o atual presidente do Confea, engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese, também integra a composição e disputa a reeleição.

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