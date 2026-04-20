Campeão

Nadador brasileiro conquista prêmio em Madri após temporada com três ouros no Mundial

O nadador brasileiro Gabriel Araújo venceu o Prêmio Laureus na categoria “Melhor Atleta com Deficiência”, nesta segunda-feira (20), em Madri.

Dono de seis medalhas paralímpicas, o atleta foi um dos destaques da temporada 2025 ao conquistar três medalhas de ouro no Mundial: 100m costas, 200m livre e 50m costas, na classe S2.

Além dos títulos, Gabriel Araújo também quebrou o recorde mundial dos 150m medley S2 na mesma competição, com o tempo de 3min16s26.

Temporada de destaque no Mundial

O brasileiro superou concorrentes de alto nível na disputa do prêmio, como o italiano Simone Barlaam, da classe S9, e o tcheco David Kratochvíl, da classe S11.

Com isso, o desempenho consolidou Gabriel Araújo entre os principais nomes da natação paralímpica mundial.

Brasil volta ao topo do esporte paralímpico

Agora laureado, o mineiro de 23 anos se junta a Daniel Dias, referência da natação paralímpica brasileira, que já venceu o prêmio três vezes.

O reconhecimento reforça a presença do Brasil entre os principais países do esporte paralímpico internacional.

Sobre o Prêmio Laureus

A premiação reconhece os melhores atletas do mundo em seis categorias principais, além de escolher a Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, voltado a iniciativas de impacto social.

*Com informações do Lance

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