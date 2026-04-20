Tiros

Vítima foi atingida a tiros e caiu no meio-fio da avenida Cosme Ferreira, a poucos metros do João Lúcio.

Manaus (AM) –Um homem identificado como Rodrigo de Araújo Pinheiro foi baleado na tarde desta segunda-feira (20), na zona leste de Manaus, e tentou chegar ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas acabou desmaiando no meio-fio da avenida Cosme Ferreira, em frente à unidade de saúde.

De acordo com informações preliminares, o homem foi atingido por disparos nas proximidades do Shopping São José. Mesmo ferido, ele tentou seguir por conta própria até o Pronto-Socorro João Lúcio.

Vítima caiu a poucos metros do hospital

No entanto, durante o trajeto, Rodrigo não resistiu aos ferimentos e caiu na Avenida Cosme Ferreira, a cerca de 50 metros da entrada da unidade de saúde. Ele foi encontrado caído no lado direito da via, no sentido bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local. Segundo a equipe, a vítima ainda estava consciente no momento em que foi colocada na ambulância.

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também atenderam a ocorrência e isolaram a área para garantir a segurança durante o resgate.

Caso será investigado

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a autoria dos disparos.

A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

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