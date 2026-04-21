Amazonas

Veículo ficou parcialmente destruído e atravessado na pista

Um carro bateu contra a pilastra de um viaduto e deixou o trânsito lento na avenida Torquato Tapajós, em Manaus, na manhã desta terça-feira (21/04), feriado de Tiradentes.

O acidente aconteceu no sentido bairro, nas proximidades do conjunto João Bosco, onde uma das faixas precisou ser parcialmente interditada, o que causou dificuldades no fluxo de veículos na região.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro com a parte frontal destruída e atravessado na pista. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista, nem detalhes sobre o que pode ter causado o acidente.

Veja vídeo:

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