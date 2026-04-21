Amazonas

Vítima foi atingida na avenida Hélio Leão, no bairro Nova Cidade

Uma idosa, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após ser atropelada por um motociclista que fugiu sem prestar socorro, na noite de segunda-feira (20/04), na avenida Hélio Leão, no conjunto Galiléia, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Testemunhas que estavam no local prestaram os primeiros atendimentos à vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro ainda na rua e encaminhou a idosa para uma unidade hospitalar da cidade.

O condutor da motocicleta não permaneceu no local após o atropelamento e, até o momento, não foi identificado. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pela polícia.

Não há atualização sobre o estado de saúde da vítima.

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