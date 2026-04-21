Amazonas

Interrupção ocorre para serviço elétrico preventivo em estação de tratamento

A falta de água afetará 10 bairros da zona Leste de Manaus na quinta-feira (23/04), durante uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água Mauazinho.

De acordo com a concessionária Águas de Manaus, o serviço será realizado entre 6h e 8h, quando o sistema será desligado temporariamente para a execução de um trabalho elétrico preventivo na unidade.

Após a conclusão da manutenção, a previsão é que o abastecimento comece a ser normalizado ainda na tarde do mesmo dia, de forma gradual.

A empresa informou que locais essenciais, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas, terão o abastecimento monitorado e poderão ser atendidos por carros-pipa, caso haja necessidade.

Com a interrupção, a concessionária orienta que os moradores façam uso consciente da água e, se possível, armazenem o recurso com antecedência para reduzir os impactos.

Áreas afetadas:

Mauazinho, Parque Mauá, Comunidade Bom Jardim, Conjunto Acácias, Conjunto Atílio Andreazza, Conjunto Eliza Miranda, Conjunto Nova República, Distrito Industrial, Vila Buriti e Vila Felicidade.

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