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Raphael estava preso desde o dia 15 após a Operação Narco Fluxo

O dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, está preso em uma unidade de segurança máxima em Goiás, após ser alvo de uma operação que investiga um esquema de vendas de rifas ilegais que chegou a movimentar R$ 1,6 bilhão.

No presídio, ele segue a rotina comum dos outros detentos, com quatro refeições por dia (café da manhã, almoço, jantar e ceia), além de duas horas diárias de banho de sol. Também pode receber até duas visitas por mês.

A defesa do influenciador informou que entrou com um pedido de habeas corpus no TRF-3, solicitando a soltura imediata. Segundo o advogado Pedro Paulo Medeiros, a prisão não se justifica, já que as investigações já foram concluídas e não há motivos claros para mantê-lo detido.

Raphael estava preso desde o dia 15 na sede da Polícia Federal, em Goiânia. Ele foi detido durante a Operação Narco Fluxo, que aconteceu em nove estados. De acordo com a PF, ele seria responsável por movimentar dinheiro para um grupo suspeito de golpes digitais e lavagem de dinheiro, tendo como principal beneficiário o MC Ryan SP.

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