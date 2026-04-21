Oportunidade

Inscrições começam nesta quarta (22) e seguem até sexta (24)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas) abre, nesta quarta-feira (22), inscrições para 3.825 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em Manaus, com oportunidades voltadas para pessoas de baixa renda.

As inscrições começam às 8h e devem ser feitas exclusivamente pela internet no formulário disponível até até as 12h de sexta-feira (24). A seleção será por ordem de inscrição, ou seja, quem se cadastrar primeiro terá mais chances de garantir uma vaga.

Os cursos são totalmente gratuitos e não há cobrança de taxa. As aulas estão previstas para iniciar entre maio e agosto de 2026, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.

Para participar, é necessário preencher corretamente o formulário on-line e atender aos requisitos de idade e escolaridade exigidos para cada curso. Os selecionados serão avisados por e-mail ou telefone e terão até cinco dias corridos para comparecer à unidade indicada e efetivar a matrícula. Quem não comparecer dentro do prazo perderá a vaga.

As oportunidades abrangem áreas como informática, automação, eletroeletrônica, mecânica, logística, administração, construção civil, alimentos, panificação, confeitaria e manutenção predial, com aulas teóricas e práticas voltadas às demandas da indústria.

Nos cursos a distância ou híbridos, o aluno deve ter acesso à internet e equipamentos adequados. O edital completo, com todos os detalhes, está disponível no site do Senai Amazonas.

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