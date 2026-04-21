Juruá

Confusão iniciada após partida de futebol terminou com jovem ferido.

Três homens foram presos em flagrante na segunda-feira (20), no município de Juruá, a 674 quilômetros de Manaus, suspeitos de tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos. O caso teve origem em uma briga entre adolescentes após um jogo de futebol, na noite de domingo (19).

De acordo com o delegado Célio Lima, titular da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP, as diligências começaram após a equipe policial ser informada sobre uma situação de violência na entrada do hospital da cidade, onde populares tentavam invadir o local. O tumulto teria sido motivado pela confusão entre os jovens.

“Após o atendimento médico, os dois adolescentes foram conduzidos à unidade policial. Ainda no hospital, recebemos a informação de que havia indivíduos armados em frente à residência de um dos envolvidos”, relatou o delegado.

Diante das informações, policiais civis e militares se deslocaram até o endereço de um dos adolescentes, onde havia indícios de que o pai, de 50 anos, e o irmão, de 24 anos, estariam envolvidos na confusão inicial e teriam agredido o outro jovem.

“Ao chegarmos ao local, realizamos averiguações e ambos foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos. Durante as diligências, o pai confirmou que um terceiro indivíduo, de 22 anos, esteve em frente à residência, proferindo ameaças”, acrescentou a autoridade policial.

Segundo o delegado, o suspeito de 22 anos fugiu ao perceber a aproximação das guarnições, portando uma espingarda. As equipes iniciaram buscas e, após informações de moradores, localizaram o indivíduo em sua residência, onde ele foi preso com a arma de fogo.

Os três homens foram encaminhados à delegacia e permanecerão à disposição da Justiça.

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