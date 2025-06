Homem é preso após tentativa de homicídio em Manaus

Revólver e motocicleta usados no crime foram apreendidos pela Rocam no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital

Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso no domingo (29), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) recebeu uma denúncia via WhatsApp relatando uma tentativa de homicídio na rua Luiz Montenegro, na quarta etapa do bairro. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido levada por familiares ao Hospital Platão Araújo.

No terreno da residência, os agentes encontraram um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e duas intactas.

Suspeito foi localizado na casa da sogra

Segundo moradores, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta preta, modelo Honda, placa PHL5C89, e se escondeu na casa da sogra, no bairro Alfredo Nascimento. A Rocam seguiu até o endereço indicado e confirmou a presença do homem no imóvel.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Material apreendido na ação

1 revólver calibre 38

5 munições (3 deflagradas, 2 intactas)

1 motocicleta utilizada na fuga

A PMAM orienta a população a colaborar com o combate ao crime, denunciando atividades suspeitas pelo número 181 ou via 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

