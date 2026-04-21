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Especialistas explicam como tributação pode impactar valor final do prêmio do BBB 26 e regras para declaração do Imposto de Renda

A final do Big Brother Brasil 2026 acontece na noite desta terça-feira (24), com a disputa pelo prêmio de R$ 5,4 milhões entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira (Tia Milena). Além da expectativa pelo resultado, o vencedor também precisa considerar os impactos fiscais sobre o valor recebido.

Imposto de Renda já entra no planejamento

Enquanto o país vive o período de declaração do Imposto de Renda 2026, especialistas explicam que o prêmio do reality entra nas regras de tributação de rendimentos. No entanto, o ganhador deverá declarar o valor apenas no ciclo de 2027.

Ainda assim, o montante divulgado não chega integralmente ao vencedor. Isso ocorre porque a legislação tributária prevê retenção de imposto na fonte em premiações desse tipo.

Tributação pode chegar a 30%

Segundo Camila Tapias, sócia fundadora do Utumi Advogados, o prêmio do BBB se enquadra como acréscimo patrimonial e, portanto, sofre tributação.

“Prêmios em dinheiro pagos por pessoas jurídicas são tributados exclusivamente na fonte, nos termos do art. 14 da Lei nº 4.506/1964 e do Decreto nº 9.580/2018”, explica.

Nesse cenário, a retenção pode chegar a até 30% do valor total. Assim, em um prêmio de R$ 5,44 milhões, cerca de R$ 1,6 milhão ficam com a Receita Federal, e o vencedor recebe aproximadamente R$ 3,8 milhões líquidos.

Outra interpretação pode reduzir a alíquota

Por outro lado, especialistas do Ronaldo Martins Advogados avaliam que o prêmio também pode se enquadrar como rendimento de desempenho, o que muda a tributação.

Nesse caso, aplica-se a tabela progressiva do Imposto de Renda, com alíquota máxima de 27,5%.

“No que diz respeito ao montante, com base na tabela vigente em 2026, o valor do imposto a pagar (retido) seria de R$ 1.494.924,29, conforme cálculo realizado pelo simulador da Receita Federal do Brasil, remanescendo um valor líquido ao participante de R$ 3.945.075,71”, afirmou a equipe.

Tipos de premiação influenciam cobrança

Os especialistas explicam ainda que a Receita Federal diferencia os tipos de prêmios. Dessa forma, cada categoria possui regras próprias:

Loterias e sorteios: tributação exclusiva na fonte de 30%

Concursos de desempenho: tabela progressiva com ajuste anual

Prêmios em bens ou serviços: retenção de 20% na fonte

Além disso, a origem do pagamento também interfere na tributação.

Origem do prêmio altera regra fiscal

Quando o pagamento ocorre no Brasil, a retenção acontece diretamente pela fonte pagadora. No entanto, quando o prêmio vem do exterior, o contribuinte precisa fazer a declaração como rendimento internacional.

“Em casos em que a premiação vem de fonte estrangeira e é recebida por pessoa física residente no Brasil, a lógica muda”, explicam os advogados.

Portanto, não há regra única. Cada situação exige análise específica para definir a forma de recolhimento do imposto.

Final do BBB 26 define novo milionário

A grande final do Big Brother Brasil 2026 começa às 22h25 e contará com show do DJ Alok, além de retrospectiva da edição e presença dos ex-participantes.

Segundo enquete da CNN Brasil, Ana Paula lidera com 62% dos votos, seguida por Milena com 24% e Juliano com 13%. Até o momento, a votação já ultrapassa 51 mil participações.

Assim, o público define nesta noite quem leva o prêmio milionário — e quanto desse valor realmente ficará no bolso do campeão.

(*) Com informações da CNN Brasil

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