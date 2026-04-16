reta final

Reality entra na reta final com disputa entre Jordana, Juliano Floss e Ana Paula Renault pela última vaga no Top 4

O BBB 26 entra na última semana de exibição e realiza, nesta quinta-feira (16), a penúltima eliminação da edição. Com isso, o programa define oficialmente o Top 4 da temporada após a saída de um dos três emparedados.

Além disso, a expectativa cresce entre o público, já que a reta final intensifica as dinâmicas e as decisões estratégicas dentro da casa.

Paredão reúne três participantes

A berlinda desta semana foi formada por Jordana, Juliano Floss e Ana Paula Renault. A configuração do Paredão ocorreu logo após a eliminação de Gabriela e a realização de uma nova Prova do Líder, disputada na terça-feira (14).

Dessa forma, a disputa ficou ainda mais acirrada entre os participantes que seguem no jogo.

Formação do 17º Paredão teve liderança e contragolpe

O atual líder, Leandro Boneco, assumiu papel decisivo ao indicar Jordana diretamente ao Paredão. Em seguida, no uso do contragolpe, a própria Jordana puxou Juliano Floss para a berlinda.

Por fim, Ana Paula Renault completou a formação do 17º Paredão ao ser a mais votada pela casa. Assim, os três participantes passaram a disputar a permanência no reality.

Eliminação define Top 4 e acelera a reta final

O programa ao vivo desta quinta-feira (16) revelará o eliminado da semana. Além disso, a edição também deve trazer a última grande dinâmica do jogo: a Prova do Finalista.

Logo depois, o reality avança para a sexta-feira (17), quando será aberto o último Paredão da temporada. Nesse cenário, os três participantes que não vencerem a prova irão automaticamente para a votação popular.

Enquete aponta favoritismo na eliminação

De acordo com a enquete da CNN Brasil, Jordana aparece como a principal candidata à eliminação, com 52% dos votos até o momento da publicação.

Na sequência, Juliano Floss soma 38% das intenções de voto. Por outro lado, Ana Paula Renault registra apenas 10%, ocupando a última posição na preferência do público.

Ao todo, a enquete contabiliza 41.365 votos, refletindo o engajamento dos fãs do reality nesta fase decisiva.

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