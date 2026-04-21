Estreito de Ormuz

Presidente dos EUA prolonga prazo do cessar-fogo e mantém bloqueio naval no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que estendeu novamente o prazo do cessar-fogo com o Irã até que o país apresente uma proposta para encerrar o conflito.

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente americano informou que a decisão atendeu a um pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e do Marechal Asim Munir.

Além disso, Trump reforçou que o prazo do cessar-fogo deve ser ampliado “até que uma proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas”.

Bloqueio naval no Estreito de Ormuz

Apesar da extensão do prazo, o presidente dos EUA afirmou que ordenou às Forças Americanas a continuidade do bloqueio naval no Estreito de Ormuz. Ele também determinou que as tropas “permanecessem prontas e aptas”.

Dessa forma, a Casa Branca mantém pressão militar enquanto aguarda avanços diplomáticos nas negociações com Teerã.

Ameaças de novos bombardeios

Mais cedo, ainda nesta terça-feira, Trump havia declarado que pretendia manter a ofensiva militar caso não houvesse acordo até o antigo prazo final, previsto para o fim da noite de quarta-feira (22).

“Espero continuar bombardeando porque acho que essa é a melhor postura a se adotar”, declarou Trump durante entrevista por telefone ao programa “Squawk Box” do canal americano CNBC.

Em seguida, ele reforçou a preparação militar dos Estados Unidos: “Mas estamos prontos para agir. Quero dizer, as Forças Armadas estão ansiosas para entrar em ação. Elas são absolutamente incríveis”, afirmou, ao elogiar os esforços para reconstrução das Forças Armadas dos EUA.

Mudança de posição e incertezas

Na segunda-feira (20), o presidente americano havia dito à Bloomberg que considerava “improvável” a possibilidade de estender o prazo do cessar-fogo.

Quando questionado sobre a possibilidade de retomada imediata dos combates caso não houvesse acordo, Trump respondeu: “Se não houver acordo, certamente esperaria que sim”.

(*) Com informações da CNN Brasil

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