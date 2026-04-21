Joinville

Cachorra foi socorrida em estado grave em Joinville, passou por tratamento e tutora acabou presa pela polícia

Uma filhote de cachorro da raça buldogue francês foi internada em estado grave após ingerir mais de 55 pedras de crack, na última sexta-feira (17), em Joinville (SC). Além disso, o caso terminou com a prisão da tutora, que não conseguiu explicar a origem da droga.

Atendimento de emergência e estado crítico

Conforme Katia Fernandes, uma das veterinárias responsáveis pelo atendimento, a tutora relatou que o incidente ocorreu por volta das 8h. Em seguida, a filhote chegou à clínica convulsionando, após os tutores buscarem ajuda inicialmente em uma agropecuária.

“Era um estado bem grave, estava com arritmia, alterações gastrointestinais e sangramento nasal”, contou Katia em um vídeo publicado nas redes sociais.

Diante da gravidade, a equipe iniciou atendimento de emergência para estabilizar o animal.

Filhote vomita parte da droga e passa por procedimentos

Conforme a veterinária, a filhote conseguiu vomitar 48 pedras de crack. Posteriormente, exames de imagem identificaram a presença de outras substâncias no organismo do animal.

Dessa forma, os profissionais realizaram a retirada por endoscopia. Além disso, a equipe realizou lavagem estomacal e administrou carvão ativado para reduzir os efeitos tóxicos.

Segundo as profissionais, o estado de saúde da filhote evoluiu de forma positiva. “Ela segue bem, segue em observação e continua com tratamento de suporte”, completou a veterinária.

Polícia prende tutora e investiga o caso

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foi acionada e prendeu a tutora do animal. De acordo com a veterinária, ela não explicou a origem da droga nem as circunstâncias do ocorrido.

“Ela não explicou como aconteceu. Ela não explicou se aconteceu ingestão acidental ou se foi proposital para transporte de drogas”, disse a veterinária.

Animal é adotado após recuperação

A cachorra, chamada Antonieta, foi adotada após o atendimento e não retornará ao antigo lar. Enquanto isso, ela segue em recuperação sob acompanhamento veterinário.

(*) Com informações da CNN Brasil

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