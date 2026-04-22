Reajuste

Medida alcança mais de 14 mil servidores e inclui pagamento da data-base de 2026

Mais de 14 mil servidores da segurança pública do Amazonas terão reajuste salarial de 4,14%. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22/04) pelo governador interino do Amazonas, Roberto Cidade.

O pacote inclui o pagamento da data-base de 2026 e a promoção de 713 militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, a medida alcança profissionais ativos e inativos e gera impacto estimado de R$ 171 milhões na folha anual do Governo do Amazonas.

Após reunião com representantes das categorias, Roberto Cidade afirmou que a decisão foi construída por meio de diálogo e responsabilidade. Além disso, destacou a importância do cumprimento da data-base como forma de reconhecimento aos profissionais e de manutenção do equilíbrio fiscal.

“A política é feita de gestos e não poderíamos deixar passar o gesto de dialogar com categorias que têm uma importância grandiosa para a população. Foi uma reunião muito boa. Nós dialogamos, entendemos os pleitos e vamos continuar o diálogo para avançar nas outras pautas”, afirmou o governador interino.

O reajuste será pago a partir de novembro deste ano. A medida contempla servidores da Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM).

Promoção de militares reforça efetivo

Além do reajuste, o governo anunciou a promoção de 713 alunos soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Com isso, os profissionais passam a atuar oficialmente como policiais e bombeiros militares.

A medida amplia o efetivo das corporações em todo o estado. Esse reforço começou em 2019 e ganhou continuidade com o concurso público realizado em 2022, após um intervalo de quase 11 anos sem seleção.

Representantes avaliam medida

O presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBMAM), major Frederico Nascimento, avaliou o resultado das negociações.

“A gente recebe de maneira positiva, porque o governador interino acena positivamente com as entidades, mantendo o canal de comunicação aberto e com um olhar sensível para a segurança pública do estado. O policial e o bombeiro militares saem para trabalhar sem a certeza do retorno, e precisam dessa retaguarda para exercer suas funções com tranquilidade e garantir um serviço de excelência à população”, afirmou.

Participação de autoridades

Participaram do anúncio os deputados Cabo Maciel, Alessandra Campelo, Felipe Souza, Joana Darc e Dan Câmara. Também estiveram presentes o secretário de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva; e o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, além de representantes de associações e entidades das forças de segurança.

(*) Com informações da assessoria