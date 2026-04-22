Itamaraty

Adolescente já teve alta e outra vítima segue internada sem risco de morte após tiroteio em Teotihuacan

O Itamaraty informou que as duas brasileiras feridas durante um ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacan, no México, já estão em condição estável. O caso aconteceu na segunda-feira (20) e, além disso, deixou uma mulher canadense morta. Na sequência, o atirador tirou a própria vida.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, uma adolescente brasileira de 13 anos recebeu atendimento médico, teve alta e já retornou ao convívio da família. Por outro lado, a segunda vítima, uma mulher de 55 anos, segue internada, mas não corre risco de morte.

Ataque deixa feridos de várias nacionalidades

As autoridades mexicanas informaram que o ataque deixou 13 pessoas feridas. No entanto, ainda não esclareceram quantas vítimas sofreram disparos diretamente.

Uma testemunha, que pediu anonimato, relatou à Reuters que um menino levou um tiro na perna. Com isso, o episódio provocou pânico entre os visitantes, que correram para deixar o local.

Autor dos disparos é identificado

Promotores locais divulgaram, em publicação na rede X, que o autor dos disparos é Julio Cesar Jasso Ramirez, cidadão mexicano.

O tiroteio começou pouco depois das 11h na Pirâmide da Lua, uma das estruturas mais conhecidas do complexo arqueológico, nos arredores da Cidade do México.

Segundo uma testemunha, que havia acabado de descer do mezanino do templo, visitantes ouviram “estalos” e, logo depois, iniciaram uma debandada.

Atirador causou pânico durante ação

Ainda conforme o relato, o atirador permaneceu no topo do mezanino e disparou a maioria dos tiros para o alto, enquanto carregava um tablet e gritava.

Durante o caos, visitantes com treinamento médico prestaram os primeiros socorros às vítimas. Além disso, utilizaram garrafas de água e panos limpos para conter o sangramento até a chegada dos paramédicos.

Feridos recebem atendimento hospitalar

As autoridades confirmaram que equipes de resgate levaram parte dos feridos a hospitais da região. Entre eles, estão três colombianos — incluindo uma criança de 6 anos —, além de cidadãos dos Estados Unidos, Rússia, Canadá e Brasil.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, informou ainda que um segundo cidadão canadense também ficou ferido.

Governo mexicano lamenta o ocorrido

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, comentou o caso em uma rede social.

“O que aconteceu hoje em Teotihuacan nos causa profunda dor. Expresso minhas mais profundas condolências às pessoas afetadas e suas famílias”.

Segurança ganha atenção antes da Copa de 2026

O episódio deve intensificar o debate sobre segurança em áreas turísticas do México. Além disso, o tema ganha ainda mais relevância diante da proximidade da Copa do Mundo da Fifa 2026, que o país sediará junto com Estados Unidos e Canadá.

A expectativa é de que o evento atraia milhões de visitantes internacionais, o que aumenta a necessidade de reforço na segurança.

Teotihuacan segue como destino turístico estratégico

Teotihuacan se destaca como um dos principais centros culturais da Mesoamérica e figura entre os destinos mais visitados do México.

Somente no último ano, o local recebeu cerca de 1,8 milhão de visitantes. Ainda assim, apesar de o país registrar episódios frequentes de violência ligados ao crime organizado, casos de tiroteio em áreas turísticas continuam raros.

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