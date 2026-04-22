Prisão

Suspeito de 25 anos invadiu a casa das vítimas enquanto elas estavam sozinhas e usou força física para cometer o crime.

Borba (AM) – Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na última segunda-feira (20), suspeito de estudar duas irmãs adolescentes de 15 anos. O crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro Centro, no município de Borba, interior do Amazonas. Ele era vizinho das vítimas.

Invasão e violência física

As investigações da 74ª DIP começaram após a avó das adolescentes registrar o Boletim de Ocorrência. Segundo o delegado Peterson Mello, o homem aproveitou o momento em que a idosa saiu para fazer compras e deixou as netas sozinhas em casa.

O suspeito invadiu o imóvel e utilizou força física para aliciar as duas irmãs. De acordo com o relato policial, a violência foi tão grave que uma das adolescentes ficou com diversas marcas e manchas roxas (equimoses) pelo corpo.

Ameaças em via pública

Mesmo após o crime, o homem continuou a aterrorizar as vítimas. Em março, ele encontrou uma das irmãs na rua e proferiu ameaças verbais, afirmando que “poderia fazer algo pior” caso ela reagisse ou contasse sobre o ocorrido.

Prisão em local de trabalho

Diante das provas e do risco que o agressor oferecia, a Polícia Civil representou pela prisão temporária. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido enquanto o homem trabalhava em uma drogaria no centro de Borba.

O infrator agora responderá pelo crime de estupro qualificado. Ele passará pelos procedimentos legais e permanecerá custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

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