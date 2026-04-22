Crime

Criança de 11 anos foi baleada em banheiro de aeroporto nos EUA; autor do crime tirou a própria vida

O menino Callan West Perez, de 11 anos, escreveu um ensaio intitulado “O melhor pai do mundo”, que lhe rendeu um prêmio escolar no ano passado. Agora, a família vive o luto após a criança ter sido morta pelo próprio pai.

Callan morreu na semana passada depois de ser encontrado com ferimentos de bala no banheiro do aeroporto regional de Elko, nos Estados Unidos. Ao lado dele, também estava o corpo do pai.

Segundo a imprensa internacional, os dois estavam em uma viagem de carro quando o veículo apresentou problemas. Eles seguiram então até o aeroporto mais próximo para alugar outro carro.

Motivações desconhecidas

Já no local, pai e filho entraram em um banheiro, onde o homem atirou contra a criança. Em seguida, deixou o local e, pouco depois, tirou a própria vida. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

Callan chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Disputa judicial

O pai, identificado como Giovanni, estaria envolvido em uma disputa judicial pela guarda do menino com os avós maternos, tentando afastá-lo tanto deles quanto de outros familiares.

De acordo com a revista People, a mãe de Callan não tinha a guarda, mas mantinha contato com o filho ao longo dos anos.

Concurso

A tragédia aconteceu menos de um ano depois de o garoto conquistar o terceiro lugar em um concurso escolar com um texto sobre o pai. A competição propunha que os alunos escrevessem sobre a figura paterna e sua influência em suas vidas.

Em nota, a família lamentou a morte e descreveu Callan como “incrivelmente inteligente, divertido e bondoso”.

(*) Com informações de agências

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