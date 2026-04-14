Polícia

Suspeito também descumpriu medida protetiva

Ramon José Azevedo Pinheiro foi preso nesta terça-feira (14/04) após agredir o próprio pai, um idoso de 64 anos, a vassouradas dentro da casa da vítima, na rua Alberto Mendes, no bairro Palmares, em Parintins, no interior do Amazonas. O caso aconteceu após o suspeito descumprir uma medida protetiva que o impedia de se aproximar do pai.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), o homem invadiu a residência e, ao ser advertido, desferiu golpes de vassoura no antebraço do idoso. Em seguida, ele ainda arremessou uma cadeira de plástico na direção da vítima, que conseguiu evitar ser atingida.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, o suspeito já tem histórico de descumprir medidas judiciais. “É um fato corriqueiro na delegacia, pois sempre que ele está em liberdade, mesmo com medidas impostas, volta a se aproximar da vítima, proferindo ofensas, principalmente quando faz uso de álcool ou entorpecentes. O Ministério Público foi acionado e representou pela prisão preventiva, que foi cumprida hoje”, explicou.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a delegacia do município e permanece à disposição da Justiça.

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