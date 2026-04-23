Serviço

Cadastro online garante vagas para PcD com acompanhante nas três noites do evento

As inscrições para o Espaço Acessível do 59º Festival de Parintins começam nesta quinta-feira (23), a partir das 9h. O cadastro é voltado para pessoas com deficiência (PcD) e deve ser feito exclusivamente pelo formulário disponível no site da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD).

O espaço funcionará durante as três noites do festival, nos dias 26, 27 e 28 de junho, com capacidade para 60 pessoas por noite, sendo 30 vagas destinadas a PcDs, cada uma com direito a um acompanhante. Do total, 15 vagas são reservadas para moradores de Parintins, enquanto as demais estão abertas para participantes de todo o país.

As inscrições seguem até o dia 27 de abril, e o resultado será divulgado no dia 5 de maio, nos canais oficiais da SEPcD e da Secretaria de Cultura. Os ingressos são gratuitos, intransferíveis e têm venda proibida.

Regras

Para participar, é necessário preencher o formulário online e anexar documentos em PDF, como RG, CPF, comprovante de residência e a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD) ou laudo médico. Os acompanhantes também devem apresentar documentação.

Cada pessoa poderá se inscrever para apenas uma noite do festival. A seleção será feita por ordem de inscrição, e o envio incorreto ou incompleto dos documentos pode eliminar o candidato.

Crianças menores de 6 anos não podem entrar no Bumbódromo. Já crianças entre 6 e 10 anos podem participar, desde que acompanhadas pelos responsáveis e incluídas na inscrição.

O espaço contará com estrutura adaptada, como intérprete de Libras, audiodescrição, rampas de acesso, telas de apoio e equipe especializada. Também haverá transporte em van adaptada para os inscritos, mediante solicitação prévia.

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