Polícia

Vítima teve piora repentina após 10h de cirurgias

A empresária Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, morreu na segunda-feira (20/04) após realizar três cirurgias estéticas ao mesmo tempo no Hospital Saint Peter, localizado na zonal Sul de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as investigações, Bianca e o marido Alex Silva chegaram à unidade por volta das 5h para os procedimentos, que incluíam lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia. A cirurgia durou cerca de 10 horas e foi concluída por volta das 21h. Após o procedimento, Bianca chegou a recuperar a consciência e chamou pelo marido.

No entanto, minutos depois, ela apresentou uma piora repentina, com engasgo e dificuldade para respirar. A equipe médica realizou atendimento de emergência, levando a paciente de volta ao centro cirúrgico, onde ela foi intubada e passou por manobras de reanimação por cerca de uma hora e quarenta minutos, mas não resistiu. A morte foi confirmada às 23h10.

Em depoimento, o médico responsável, Seung Hoon Lee, afirmou que atua há cerca de 10 anos na área e que esta foi a primeira morte registrada em sua carreira durante um procedimento. O hospital informou que a paciente foi acompanhada por equipe especializada durante todo o atendimento e que prestou assistência imediata após a complicação.

A Polícia Civil instaurou inquérito e já ouviu o companheiro da vítima, representantes do hospital e o médico responsável, além de convocar outros profissionais envolvidos. Exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte.

Formada em Direito e com MBA na área de finanças, Bianca atuava como empresária e deixa o marido e três filhos.

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