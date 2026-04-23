Polícia

Suspeitos vendiam mercadorias abaixo do preço no bairro Colônia Santo Antônio

Quatro funcionários foram presos na quarta-feira (22) suspeitos de desviar e vender produtos de uma empresa de panificação de forma irregular, causando prejuízo de mais de R$ 100 mil. A prisão ocorreu no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos eram funcionários terceirizados da empresa e comercializavam os produtos por valores abaixo do preço oficial, sem autorização do estabelecimento. O esquema foi descoberto após denúncia do proprietário do local.

“A vítima relatou os crimes, bem como os procedimentos adotados após descobrir as práticas delituosas. A partir disso, a equipe policial foi ao endereço informado, para apurar as circunstâncias. No local, quatro aparelhos celulares foram apreendidos e constatou-se que o prejuízo”, informou o delegado Rodolfo Sant’Anna.

Após a confirmação do crime, os quatro homens foram levados para a delegacia, onde foram autuados por apropriação indébita e associação criminosa. Eles permanecem à disposição da Justiça.

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