Confusão

Proposta de debate terminou em empurrões e xingamentos

Os pré-candidatos Douglas Garcia (União Brasil) e Marília Amaral (PL) e estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) trocaram socos durante uma confusão na tarde de quarta-feira (22). O confronto aconteceu durante um ato político e foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Segundo informações preliminares, Douglas e Marília estavam no local para gravar conteúdo de campanha, propondo uma espécie de debate entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Eles exibiam um cartaz em tamanho real com a imagem de Bolsonaro e a frase “Lula é melhor que Bolsonaro para o Brasil?”, além de oferecerem R$ 500 via Pix para quem aceitasse participar da dinâmica.

A presença dos políticos gerou reação de estudantes, que organizaram um protesto e passaram a confrontá-los. Em seguida, o clima ficou mais tenso, com troca de xingamentos, empurrões e agressões físicas.

Imagens mostram o momento em que a discussão evolui para a briga, com pessoas trocando socos, o que exigiu a intervenção da equipe de segurança da instituição para conter a situação.

Nas redes sociais, Douglas Garcia afirmou que o episódio representa um “grave atentado contra a liberdade de expressão”. Já Marília Amaral disse que tentou promover um debate, mas criticou a reação dos estudantes.

Veja vídeo:

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