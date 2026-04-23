Colisão

Dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida

Um carro avançou o sinal vermelho e causou um acidente envolvendo pelo menos três veículos na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, na noite de quarta-feira (22/04). A informação foi relatada por testemunhas e ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos veículos com a parte frontal completamente destruída após o impacto. Com o acidente, o fluxo de veículos na avenida ficou lento durante o atendimento da ocorrência, causando retenções no trecho.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pela polícia.

Veja vídeo:

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