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Sistema com inteligência artificial monitora terminal de ônibus em Manaus

Passageiros do transporte público de Manaus já contam com uma nova tecnologia voltada à segurança e ao controle operacional. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, em parceria com o Sinetram, iniciou um sistema piloto de monitoramento com inteligência artificial no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery.

O projeto está em funcionamento desde o início de março e, além de reforçar a segurança, também busca otimizar a gestão do sistema de transporte coletivo.

Sistema usa câmeras e IA para identificar ocorrências

O monitoramento funciona com câmeras de alta resolução programadas para detectar situações fora da normalidade. Dessa forma, o sistema identifica casos como não pagamento de tarifa, presença de armas, furtos, agressões e vandalismo.

Além disso, a tecnologia também será expandida para outros terminais de integração e estações de transporte em todas as zonas da cidade.

Reconhecimento facial auxilia forças de segurança

O sistema está integrado ao Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas (Nurrc), o que permite o uso de reconhecimento facial para identificar pessoas com mandados em aberto.

O acompanhamento das imagens ocorre no Centro de Controle Operacional (CCO) do Sinetram, sob supervisão do IMMU. Quando uma irregularidade é detectada, o sistema gera um alerta imediato, que é repassado aos fiscais do terminal.

Tecnologia também melhora gestão das frotas

Além da segurança, o sistema também contribui para o planejamento do transporte público. A tecnologia calcula em tempo real o fluxo de passageiros por linha e por ponto.

Segundo o vice-presidente de trânsito, Uarodi Guedes, a ferramenta melhora a eficiência do sistema.

“Essa tecnologia nos permite aliar controle de segurança e eficiência de gestão. Com a precisão dos dados captados, conseguimos adequar a oferta de ônibus à demanda exata e garantir uma pronta-resposta a qualquer ocorrência dentro do terminal”, afirma.

Sistema já auxiliou em prisão dentro do terminal

Fotos – Karol Silva/IMMU

De acordo com o encarregado operacional do Sinetram, Kleuson Fernandes, o sistema piloto conta com 28 câmeras instaladas no Terminal 1, cobrindo todas as áreas de circulação.

Segundo ele, a tecnologia já contribuiu diretamente para ações de segurança.

“São 28 câmeras nesse projeto piloto no terminal 1, onde abrange todas as áreas das plataformas, tanto a baixa como a alta, e dá uma sensação de segurança. A partir do momento que acontece algum evento, já acionamos ali os fiscais e também a equipe da Guarda Municipal. Recentemente tivemos um caso de um rapaz com mandado de prisão em aberto que adentrou no terminal 1 e gerou aqui o alerta. Em seguida, a Romu fez a prisão do suspeito ainda dentro do ônibus”, explicou.

Sensores ampliam monitoramento em áreas específicas

Além das câmeras, o projeto inclui sensores acústicos e olfativos instalados em áreas como os banheiros. Esses equipamentos são capazes de identificar pedidos de socorro, sons de disparos e quebra de objetos.

Além disso, o sistema também detecta odores associados ao uso de substâncias ilícitas, acionando automaticamente equipes de segurança e limpeza.

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