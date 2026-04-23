A lesão de Lamine Yamal acendeu um alerta imediato no FC Barcelona e também na seleção da Espanha. Isso porque o atacante de apenas 18 anos sofreu um problema muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e, como consequência, não joga mais nesta temporada europeia.
Problema surgiu durante vitória do Barcelona
O episódio aconteceu durante a vitória por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo. Na ocasião, Yamal marcou o gol decisivo em cobrança de pênalti. No entanto, logo após o lance, ele sentiu dores e pediu substituição.
Em seguida, exames confirmaram a lesão muscular. Apesar disso, os médicos descartaram cirurgia e optaram por tratamento conservador.
Temporada encerrada, mas foco segue na recuperação
Com o diagnóstico definido, o Barcelona já decidiu: Yamal não volta mais nesta temporada. Ainda assim, o clube mantém tranquilidade, já que lidera a La Liga com vantagem confortável.
Por outro lado, a prioridade agora é acelerar a recuperação com segurança, evitando qualquer risco de agravamento.
Yamal pode jogar a Copa do Mundo?
A grande dúvida gira em torno da Copa do Mundo. A Espanha estreia no dia 15 de junho contra Cabo Verde, e a comissão técnica trabalha com a possibilidade de contar com o atacante.
No entanto, tudo depende da evolução física nas próximas semanas. Portanto, o cronograma será decisivo.
Jogador se manifesta e manda recado
Mesmo fora dos gramados, Yamal se pronunciou nas redes sociais. Ele admitiu o impacto da lesão, mas demonstrou confiança.
Além disso, o jovem afirmou que a dor de ficar fora é difícil de explicar. Ainda assim, garantiu que voltará mais forte.
Cenário exige cautela e planejamento
Diante da situação, tanto o Barcelona quanto a seleção espanhola adotam cautela. Enquanto isso, a recuperação segue monitorada de perto.
Assim, o futuro de Yamal na Copa ainda permanece em aberto, mas a expectativa segue viva entre torcedores e comissão técnica.
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