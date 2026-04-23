Imersão corporativa

Imersão corporativa apresenta plataforma global de inteligência artificial

A criação de sistemas completos em poucas horas, sem a necessidade de programação, já se tornou uma realidade no ambiente corporativo. Nesse sentido, a primeira edição da Imersão Corporativa Lovable reuniu cerca de 70 executivos e gestores nesta quarta-feira (22), em Manaus, com participação de empresários de outros estados.

Além disso, o encontro marcou a chegada da tecnologia à capital amazonense e reforçou o avanço da inteligência artificial no ambiente de negócios.

Evento reúne especialistas internacionais e executivos

Promovido pela MB Consultoria no Ramada by Wyndham Manaus Torres Center, o evento contou com a presença de dois representantes da plataforma internacional Lovable: Alexandre Messina, embaixador no Brasil, e Rafa Voss, embaixador global.

A programação ocorreu em formato intensivo de oito horas e, sobretudo, priorizou a aplicação prática da inteligência artificial no desenvolvimento de soluções digitais.

Além disso, a plataforma permite criar aplicativos e sistemas completos por meio de comandos em linguagem natural, sem codificação. Esse modelo, conhecido como “vibe coding”, reduz significativamente o tempo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, diminui a dependência de equipes técnicas.

Empresários destacam impacto da IA na gestão

Durante a imersão, os participantes relataram como a tecnologia já transforma a rotina empresarial. Nesse contexto, o empresário Mateus Veratti, do Mato Grosso do Sul, destacou a complexidade do setor em que atua e a busca por soluções mais flexíveis.

“Nosso segmento é complexo. A gente atua no varejo alimentar e precisa de uma gama de ferramentas, desde controle de frota até acessos sanitários, manipulação de perecíveis e manutenção. Encontrar algo específico que sirva [para o nosso negócio] é muito difícil, e isso gera custo. A grande motivação de estar aqui para conhecer a Lovable foi justamente essa necessidade de flexibilidade no desenvolvimento de ferramentas”, disse.

Além disso, Veratti afirmou que a experiência mudou sua percepção sobre inteligência artificial nos negócios.

“Eu não sou da área de TI, sou gestor. Confesso que tinha uma certa resistência em acreditar nessa facilidade e isso é uma grande disruptura. É possível criar aplicações de forma intuitiva, simples e facilitada. Eu fiz um prompt e tive uma prévia de um software na tela criado por mim, conhecendo minha capacidade de desenvolvimento. Isso traz o sentimento que eu preciso aplicar [nos meus negócios] e muito mais que dá pra construirmos [com a IA]”, pontuou.

Já o empresário Daniel Amaral destacou o potencial estratégico da tecnologia no setor de hotelaria. Nesse sentido, ele ressaltou a necessidade de adaptação às novas demandas.

“As novas gerações têm demandas diferentes daquelas da qual eu fui criado. A gente tem que tentar entender essas demandas e criar ferramentas que facilitem a operação com a forma de pensar. A IA é um instrumento transformador”, afirmou.

Além disso, ele elogiou a praticidade da plataforma.

“Eu não conhecia a Lovable, parece uma ferramenta muito amigável. No nosso negócio de hotelaria e centro de convenções, a mão-de-obra é o principal, diferente das indústrias. Então, precisamos encontrar formas de tornar essas pessoas mais eficientes dentro de sua zona de conforto”, destacou.

Saúde já usa IA e reduz tempo de espera em 35%

A tecnologia também já gera impactos concretos na área da saúde. A Samel, por exemplo, utiliza inteligência artificial em sua operação e conta com uma gerência médica especializada, coordenada pela médica Evelyn Guerreiro.

Com isso, a instituição reduziu em quase 35% o tempo de espera nos serviços de urgência e emergência.

“A Samel já usa inteligência artificial para melhorar a qualidade no atendimento ao paciente. Participar dessa imersão promovida pela MB é uma oportunidade de conhecer novas ferramentas que com certeza irão aprimorar os nossos resultados. A IA nos oportuniza fazer um atendimento em tempo hábil e humanizado”, afirmou.

IA democratiza tecnologia e reduz custos empresariais

Durante o evento, especialistas reforçaram que a inteligência artificial democratiza o desenvolvimento de software e, portanto, amplia o acesso a soluções personalizadas.

Alexandre Messina explicou o impacto da ferramenta no ambiente corporativo.

“Usamos a Lovable como ferramenta estratégica para as empresas serem mais produtivas. Ou seja, elas podem criar plataformas internas que as façam reduzir custos e gerar lucro a partir de novas linhas de negócios”, explicou Messina.

Além disso, ele destacou que a tecnologia se aplica a diferentes setores.

” A Lovable pode ajudar na parte de letramento para as ensinarem a utilizar a plataforma da melhor forma e assim, as empresas podem perder esse medo de criar suas próprias plataformas, independente da região ou área específica”, concluiu.

Por outro lado, Rafa Voss alertou para a importância da organização de dados.

“O maior erro é não organizar os dados corretamente. Para implementar de forma efetiva, é preciso estruturar antes. Não é apenas uma moda; já vemos resultados reais. Quem não se atualizar vai ficar para trás, assim como qualquer outra revolução”, afirmou.

MB Consultoria aposta na transformação digital

Com foco em inovação, a MB Consultoria amplia sua atuação conectando empresários da região a tendências globais. Além disso, a empresa já promove missões internacionais na Europa e prepara uma nova imersão na China com foco em inteligência artificial.

Segundo a direção da consultoria, a estratégia busca acelerar a adoção tecnológica no ambiente empresarial.

“A inovação está no DNA da MB Consultoria, e essas ferramentas fazem a gente mudar a empresa sem saber de programa, conseguimos fazer automações sem precisar conhecer a linguagem da máquina. Esse é o conceito da Lovable e hoje treinamos o time da MB e nossos clientes. O empresário precisa ter coragem e entender que o futuro já chegou”, pontuou.

Por fim, a consultoria reforça que a principal barreira ainda é cultural.

“A principal barreira é a ignorância. Muitas vezes o empresário prefere investir em bens do que em conhecimento. Mas quem não se abrir para a inteligência artificial não vai sobreviver no longo prazo”, finaliza.

Sobre a MB Consultoria

Com 31 anos de atuação, a MB Consultoria atua em gestão estratégica, governança corporativa e desenvolvimento de lideranças. Com sede em Manaus e escritório em São Paulo, a empresa integra inteligência artificial às suas soluções e se consolida como referência em inovação na gestão empresarial.

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