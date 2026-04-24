UFAM

Evento internacional promove criação de startups em 54 horas na UFAM

A cidade de Manaus vai sediar uma imersão internacional de empreendedorismo e inovação. Entre os dias 15 e 17 de maio, acontece o Techstars Startup Weekend – Bioeconomia.

O evento será realizado no Auditório Vitória Régia do Centro de Ciências do Ambiente (CCA), da Universidade Federal do Amazonas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online.

Programa reúne milhares de participantes no mundo

Reconhecido como um dos maiores programas de empreendedorismo de base, o Techstars Startup Weekend já realizou mais de 7 mil edições em mais de 160 países.

Desde 2009, a iniciativa reuniu mais de 500 mil participantes. Em Manaus, o evento contará com a facilitação de Danilo Picucci, representante da Techstars no Brasil.

Parcerias fortalecem realização do evento

Um dos patrocinadores, o CEO da Btracer, Expedito Belmont, destacou o desafio de trazer o evento para a capital amazonense.

Além disso, ele ressaltou a importância da parceria entre o setor privado e instituições locais. O evento conta com apoio de empresas como Bemol e Atem, além de organizações como Sebrae, Fapeam, Idesam e Rede Amazônica.

“O apoio da Btracer a esta edição não é isolado, mas o desdobramento de um trabalho iniciado com o Ideathon na Faculdade de Estudos Sociais (FES). Aquele evento, realizado em parceria com o Corecon/AM-RR e o Sebrae, foi um verdadeiro divisor de águas para a instituição, estabelecendo uma nova cultura de inovação prática dentro da universidade”, destacou.

Imersão propõe criação de startups do zero

Durante os três dias, os participantes vão apresentar ideias, formar equipes e desenvolver soluções voltadas à Amazônia.

Além disso, o evento terá 54 horas de programação intensiva, com foco na bioeconomia. Esse modelo econômico prioriza o uso sustentável dos recursos naturais por meio da inovação.

“Junto à Btracer, o Gustavo Jinkings também desempenhou um papel essencial como organizador da iniciativa. Em parceria, conseguimos viabilizar um evento de escala internacional como o Startup Weekend dentro da UFAM, conectando o rigor acadêmico à agilidade do mercado de startups”, acrescentou Expedito Belmont.

Bioeconomia ganha destaque no Amazonas

A bioeconomia ganhou força após a COP 30. Na ocasião, o Governo do Amazonas lançou o Plano Estadual de Bioeconomia, com participação da Btracer.

A startup desenvolveu uma plataforma digital baseada em inteligência artificial para reunir contribuições de diversos setores. Dessa forma, ajudou a estruturar diretrizes para o desenvolvimento sustentável.

Participantes desenvolvem soluções e apresentam projetos

Diferente de eventos tradicionais, o Startup Weekend prioriza a prática. Assim, os participantes vão construir modelos de negócio, criar protótipos e receber mentoria especializada.

Por fim, no último dia, as equipes apresentarão suas soluções a uma banca formada por especialistas do ecossistema de inovação.

Leia mais: