Chapecó

Criança foi socorrida pelo pai, mas não resistiu aos ferimentos

Uma criança de 4 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça Rottweiler em Chapecó, maior cidade do Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu na quinta-feira (23).

Segundo relatos de vizinhos, o menino frequentava a casa onde ocorreu o ataque. Ele costumava brincar com outras duas crianças e já convivia com os cães do local.

Pai levou a criança ao hospital

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai socorreu o menino e o levou ao hospital. No entanto, a criança não resistiu aos ferimentos.

A NSC TV informou que os bombeiros foram acionados pouco antes das 12h. Em seguida, a equipe conteve o animal nos fundos do terreno.

O Hospital Regional do Oeste registrou a entrada da criança às 11h15.

Testemunha relata desespero

Uma vizinha descreveu o momento do socorro como “uma cena de terror”.

“Parecia uma cena de filme. O pai estava desesperado com o filho nos braços, pedindo socorro”, disse.

Donos não estavam na residência

Na casa, vivem um casal e dois filhos. No entanto, no momento do ataque, os responsáveis não estavam no local.

As crianças estavam sob os cuidados da avó. Segundo informações, foi ela quem abriu o portão para o menino entrar.

A idosa ainda tentou retirar a criança do ataque.

Hospital detalha atendimento

O hospital divulgou nota sobre o caso:

“O Hospital Regional do Oeste informa que, na data de hoje, 23/04/2026, às 11:15, deu entrada no Pronto-Socorro uma criança de 4 anos vítima de ataque por animal.

A equipe multiprofissional realizou todos os atendimentos necessários de forma imediata e intensiva, empregando todos os recursos disponíveis na tentativa de estabilização do quadro. Apesar dos esforços, por conta da gravidade dos ferimentos, infelizmente a criança não resistiu e veio a óbito às 12:35 do mesmo dia.

O Hospital se solidariza com os familiares e manifesta profundo pesar neste momento de dor.

Por respeito à família e em conformidade com as normas éticas e legais, não serão divulgadas informações adicionais sobre o caso.”

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